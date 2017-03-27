美國大聯盟即將開打，旅美左投陳偉殷所在的國家聯盟東區，本季依然看好國民與大都會兩隊。而陳偉殷去年因受傷影響，表現不如預期，今年他積極奮起，期待可以投出王牌投手的價值。

馬林魚隊去年戰績79勝82敗，在國聯東區排名第三，去年季末Jose Fernandez因發生意外身亡，對馬林魚隊的戰力發生巨大影響，少了Fernandez的馬林魚隊，季後雖積極補強先發投手，但一般評估，戰力仍不足，因此馬林魚要打進季後賽的機會不大。

陳偉殷去年在開幕戰被強襲球擊中受傷，由於他隐忍不發，影響了他整季的表現，僅投出5勝5敗、防禦率4.96的成績，這是殷仔自2012年旅美以來成績最差的一年，因此陳偉殷本季必須要有更好的表現，馬林魚隊才有機會在這一區爭取晉級季後賽。

鈴木一朗仍在馬林魚隊奮戰，他大聯盟生涯安打數已達3030支，本季仍有不少紀錄等待他去挑戰。而「怪力男」Giancarlo Stanton、Christian Yelich兩人的表現，也值得關注。

國聯東區一般評估戰力最強的仍是國民隊，去年國民隊戰績95勝67敗，排名第一，Max Scherzer、「天才小史」Stephen Strasburg以及Tanner Roark是三大先發投手。Bryce Harper若能有前年拿到國聯MVP的火力，這支球隊將更可怕，強力捕手Matt Wieters將讓國民隊的打擊戰力更加堅強。

大都會隊去年戰績87勝75敗，排名第二，陣中的四大先發投手Noah Syndergaard、Jacob deGrom、Steven Matz、Matt Harvey若保持在健康狀態，這將是大聯盟最強的先發投手戰力，因此是唯一能威脅國民隊的球隊。

勇士隊去年戰績68勝93敗，在國聯東區敬陪末座，不過經季後積極補強，Bartolo Colon、R.A. Dickey兩名老經驗的先發投手加入之後，戰力提升許多，只要他們兩人維持一定的水準，勇士隊本季一定能有讓人眼睛為之一亮的表現。

至於費城人隊，去年戰績71勝91敗，排名第四，本季仍有一票年輕球員需要更成熟，因此要打出好成績的機會不大。