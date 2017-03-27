美國職籃NBA，波士頓塞爾提克以112比108力克邁阿密熱火，塞爾提克搶下四連勝，戰績已經追上東區第一的騎士，兩隊沒有勝差；金州勇士則以106比94打敗曼菲斯灰熊，兩隊可能在季後賽第一輪碰頭。勇士贏球領先了西區第二的馬刺兩場半勝差，不過勇士接下來八天要連打五場，對手包括馬刺跟巫師，對火箭還要連打兩場。（陳楷報導）



上半場最多落後熱火15分的塞爾提克第三節32比17的攻勢取得兩位數領先，但第四節熱火又連得八分追上來，追到一分差距還是落敗。塞爾提克湯瑪斯30分，克勞德25分本季新高，霍福德七分八助攻十籃板，艾米爾強森14分七籃板五助攻。熱火懷特塞19分15個籃板包括九個進攻籃板，詹姆斯強森20分六助攻，泰勒強森24分，熱火輸球以後還是東區第八但只領先公牛半場勝差。



灰熊本季前三次對勇士贏了兩場，有機會成為聯盟三年來第一支例行賽對勇士拿下三勝的隊伍，兩隊上半場打完也只有兩分差距；不過第三節總教練克爾改打小球讓格林打中鋒，湯普森下半場連進九球獨得21分，而灰熊第四節全隊前面17次出手只進兩球以12分差距落敗。灰熊的蓋索受傷缺席，康利29分六助攻，蘭道夫15分，傑麥可格林13分八籃板。勇士湯普森31分，柯瑞21分11助攻四抄截，伊果達拉20分七籃板。



