貝嫂超暖母親節！ 5歲哈珀親筆寫：妳是我最好的朋友NOWnews今日新聞 (2017-03-27 12:35)
英國前「足球金童」貝克漢和老婆維多莉亞結婚18年，昨（26）日適逢英國的母親節，貝克漢一家聚在一起替維多莉亞慶祝。5歲女兒哈珀不僅做了手工卡片，還唱《Super Mom》獻給維多莉亞，萌萌的嗓音融化大批粉絲的心。
維多莉亞昨（26）日在Instagram上分享5歲女兒哈珀送給她的卡片，只見哈珀用生澀的筆觸寫下祝福的話，還說維多莉亞是她生命中「最好的朋友」，更唱《Super Mom》獻給維多莉亞。雖然沒有拍到臉，但哈珀萌萌的嗓音仍收服不少粉絲的心。
另外，貝克漢也在Instagram上貼出維多莉亞與4個孩子的背影照，感性地說，「有一個女人，將這些小寶貝撫養長大，她充滿熱情、智慧，並且深深愛著她的孩子，還有什麼比這更好？」一家六口緊密的感情表露無遺。
▲貝克漢分享維多莉亞與4個孩子的背影照，寫下長文感謝妻子對家庭的付出。（圖／翻攝自貝克漢Instagram，2017.03.27）
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