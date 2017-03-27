熱情姊妹改造舞風 桃猿舞蹈老師助拳中央社 (2017-03-27 13:10)
原本是Lamigo啦啦隊的舞蹈老師Suli（前）離開桃猿，加入中信兄弟啦啦隊為Passion Sisters操刀，今年應援風格大改版，讓人有耳目一新的感覺。中央社 106年3月27日
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