獨裁總統無罪開釋 衝突的一天秒殺一空中央社 (2017-03-27 13:10)
金馬奇幻影展昨天開賣，獲奧斯卡影帝湯姆漢克斯大力讚賞的電影「衝突的一天」秒殺一空，描述獨裁總統穆巴拉克被控多項罪嫌入獄，近日卻無罪釋放，讓電影從歷史變現在進行式。圖為劇照。（海鵬電影提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年3月27日
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