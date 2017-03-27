勇士克灰熊獲七連勝 湯普森31分中廣新聞網 (2017-03-27 12:40)
NBA勇士隊主場迎戰灰熊隊，雙方纏鬥了三節，第四節勇士打出23比13攻勢，終場勇士以106比94獲勝，勇士隊取得七連勝。
勇士隊湯普森飆進7顆三分球，總共拿下31分。柯瑞21分11助攻，也投進5顆三分球。另外伊戈達拉20分7籃板，格林9分7籃板。
灰熊隊只有三人得分上雙，康利29分6助攻，藍道夫15分5籃板，格林13分8籃板。
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