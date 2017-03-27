國王大逆轉勝快艇 溜馬破七六人中廣新聞網 (2017-03-27 12:40)
美國職籃NBA，沙加緬度國王比賽剩下五分鐘還落後洛杉磯快艇18分，居然演出大逆轉以98比97險勝快艇。快艇又落後西區第四名的爵士一場勝差。印地安納溜馬則以107比94擊敗費城七六人，溜馬戰績追上老鷹跟公鹿並列東區第五名。
（陳楷報導）
第四節剩下五分鐘皮爾斯跳投還以94比76領先國王18分，但國王的新秀希爾德在兩分鐘的時間連進四球包括三個三分球，17比2的攻勢追到三分差距，逼得快艇把先發球員又換上來，最後六秒麥可摩上籃不進，但是考利史坦抓下進攻籃板補進，快艇保羅剩下一秒出手還是落空以一分飲恨。國王柯里森19分，希爾德跟陶利佛各15分，考利史坦14籃板。快艇保羅17分九助攻，葛里芬17分，喬丹20分11籃板。
溜馬上半場領先七六人11分以後七六人追到六分差距，但第三節溜馬又攻下30分拉開12分保險，最後13分贏球。喬治21分八籃板，透納17分16籃板，傑佛遜14分七籃板，提戈16分。七六人全隊三分線出手41次命中率三成四，新人蕭隆恩替補23分鐘攻下15分10籃板，羅德里奎茲16分，何姆斯11分12籃板，柯文頓15分。
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