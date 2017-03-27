已經是老伯級的美國演員（哈里遜福特），熱愛飛行，上個月，他駕駛小飛機，在南加州一個機場降落的時候，誤降在飛機滑行道上。聯邦航空管理局公佈當時福伯與塔台通話，福伯罵自己是蠢豬。



哈里遜福特駕駛的小飛機，二月13號在聖塔安納機場降落的時候，因為一時走神，它從一架等候起飛的美航波音737頭上掠過，降落在滑行道上，他把飛行代號通報塔台的時候，自稱蠢豬，塔台跟他說沒什麼大不了，他回說，對他來說，這很嚴重。



福伯的大銀幕英雄形象，深植人心，不過這不是他第一次發生飛行狀況，1999年，他開的直昇機緊急降落在加州一條河床上，2000年，他的小飛機在內布拉斯加滑出跑道。前年，他開的古董飛機，因為引擎故障，落在高爾夫球場上，他傷得不輕，不過一個小飛機玩家說，福伯飛行技術高超，也很有飛安意識，他曾獲頒萊特兄弟紀念獎，這是美國全國航空協會給予飛行員的最高榮譽之一。（圖片取材自網路）



