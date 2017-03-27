美國職籃NBA，本季最有價值球員獎的最熱門人選魏斯布魯克跟哈登正面對決，最後休士頓火箭以137比125輕取奧克拉荷馬雷霆，魏斯布魯克本季第36場大三元，但是火箭的哈登才是最後贏家，本季兩隊交手四場火箭拿下三勝。



（陳楷報導）



魏斯布魯克的平均大三元數據勝過哈登一籌，但是哈登的投籃命中率跟火箭隊的戰績優於魏斯布魯克，兩人這一季可能是NBA從1955年設立MVP獎項以來競爭最激烈的一次，剛退休的布萊恩建議乾脆打破傳統，讓兩人共享榮耀。



火箭跟雷霆本季最後一次在例行賽交手哈登完全掌握節奏，上半場火箭命中率超過七成投進了11個三分球，打完三節還領先雷霆25分，第四節魏斯布魯克獨得18分加上坎特13分，雷霆剩下一分半鐘追到八分差距，但是尼奈扣籃跟哈登切入收下對戰三連勝。



魏斯布魯克39分13助攻11籃板，剩下十場例行賽只要五場大三元就追平羅伯森的單季41場大三元紀錄，替補坎特23分，歐拉迪波15分。哈登24分12助攻五個籃板個人數據雖然不如魏斯布魯克，但是火箭全隊兩分球命中率高達七成五，三分線出手39次進了20個，魯威廉斯投八進七31分，亞瑞薩投八進六24分籃板助攻各六次，戈登也進了四個三分球24分。



