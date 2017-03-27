（中央社台北27日電）目前效力中國大陸踢職業隊的球員陳柏良可說是台灣足球指標性球員，但他小時候不突出，透過營養和訓練逐漸成長，「汗水永遠是不會騙人的，當你流了多少汗，就有多少回報」。



陳柏良近年是中華隊常客，也陸續在台灣、香港與中國大陸踢球，目前效力中國大陸足球超級聯賽的杭州綠城。



中華隊昨天在亞洲盃資格賽以1比3不敵土庫曼，台北田徑場的地主球迷感到惆悵，陳柏良也難過說，「不好意思，我們讓大家失望了」。



陳柏良小時候體格不突出，常練到一把鼻涕、一把眼淚，憑努力和堅持逐漸成長，「痛苦就會結束，就能看到希望」，成了他的座右銘。



他曾是中華男足隊史上最年輕隊長，當時接隊長時也讓陳柏良嚇到，「隊長通常是最重要，或比較資深的球員去當，其實當隊長不容易，要管教球員啊」。



陳柏良笑說，當時他是隊上最年輕，要去管老大哥，「那是根本不可能的事」既然教練交代，就盡最大努力做，還是注重場上發揮，隊長對他來說，就是多個袖標，很多事不是只有隊長能做，大家是團隊。



近年台灣掀起足球熱潮，昨天也湧入近6000名觀眾欣賞中華隊和土庫曼之戰。



「從沒有球迷，到現在1萬人、2萬人，其實對球員來說都是看在眼裡」陳柏良說，不管輸球、贏球或平手，球迷一直鼓勵，非常感動，大家也都說，球迷是最佳第12人。足球是團體運動，球員在這樣的激情、鼓勵下，可能會發揮不一樣的潛力。



西元2015年行政院公布「國家體育競技代表隊服補充兵役辦法」修正案，讓陳柏良兵役問題解套，放心展開旅外生涯，挑戰更高層級。



陳柏良堅定說，「好不容易可以出來踢比賽，肯定是要回饋給台灣的，中華隊如果徵召的話，會盡最大的能力幫助球隊。」也希望球迷和球員一起為台灣加油，改變環境，讓足球越來越好，期待台灣有一天能有職業聯盟。1060327