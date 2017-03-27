▲賈靜雯曬出咘咘超萌「私照」，笑說修杰楷也沒看過。（圖／翻攝自賈靜雯臉書，2017.03.27）

女星賈靜雯與修杰楷堪稱演藝圈「模範夫妻」，兩人不只時常在網路放閃，也常與網友分享生活點滴。日前修杰楷多次帶咘咘出門玩，都笑稱「媽媽很想跟」，而賈靜雯也不甘示弱曬出咘咘「鋼管照」，嗆說修杰楷也沒看過，笑言：「是不是爸爸要崩潰啦？」

賈靜雯與修杰楷婚後相當幸福，生下女兒咘咘後，更於日前喜獲小女兒「BO妞」。賈靜雯因剛生產完，正在家坐月子並休養身體，而這期間修杰楷帶著女兒咘咘去了許多地方玩，並笑稱「媽媽很想跟」。賈靜雯昨（26）日在臉書「反擊」，先說「好啊好啊，趁我不能出門，就帶著咘咘到處趴趴走⋯」，而後曬出修杰楷也沒看過的咘咘「鋼管舞私照」，並笑稱：「爸爸又要崩潰了嗎？」

夫妻倆一來一往的互動笑翻不少粉絲，咘咘超萌模樣讓不少人笑說，「爸爸要崩潰啦」。也有網友為修杰楷說話，表示「爸比盡責的帶咘咘出門，媽咪才能安心做月子啊！」

▲賈靜雯曬出愛女咘咘鋼管照，笑說這是「私照」，連修杰楷都沒看過。（圖／翻攝自賈靜雯臉書，2017.03.27）