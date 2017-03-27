Girl’s Day回歸日程馬拉松 試聽音源公布NOWnews今日新聞 (2017-03-27 08:57)
南韓人氣女團Girl’s Day已經正式開始回歸日程，不僅團員個人版預告在近日公開完畢，緊接著她們的歌曲正式MV預告也公布。而在昨（26）日再公開專輯曲目試聽。
上星期公布的MV預告中，她們延續個人預告的內容，展示出性感又勾人的樣貌，強烈的音樂風格再加上一句清唱的歌詞， 雖然時間才短短30秒，但是有種讓人沉醉的魔力。官方臉書在昨日也釋出迷你專輯曲目試聽，包含主打歌《I’ll be Yours》，以及團員珉雅與素珍兩人的solo曲《Truth》、《Kumbaya（Come by here）》等，讓許多歌迷只能「窺見一隅」，心癢難耐只能不斷重複播放，坐等正式MV發布。
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