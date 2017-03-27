▲小亨堡被陳建州影響變得調皮，讓范范崩潰拜託小亨堡，不要變跟丈夫一樣。（圖／翻攝自小亨堡IG，2017.03.27）

歌手范瑋琪（范范）與陳建州（黑人）愛情長跑多年，生下一對萌寶雙胞胎飛飛、翔翔，請來保母小亨堡與他們一同照顧愛兒。小亨堡脾氣好、個性討喜，意外成為「網路紅人」，而小亨堡在IG放上使用黑人裸身手機殼照片，調皮個性似乎變得跟黑人愈來愈像，讓范瑋琪很是崩潰！

范瑋琪日前使用韓星孔劉裸身的手機殼，引起老公陳建州忌妒，自稱「陳孔劉」的黑人，不僅PO出背面裸身照，並在網路喊話想做成手機殼，而有廠商迅速做出並寄給范范，讓范范瞬間哭笑不得。保母小亨堡在IG放上使用該手機殼照片，笑說范范有次問她，「亨堡妳是不是變得跟我丈夫愈來愈像？拜託千萬不要，不然我會崩潰。」讓小亨堡笑說，「學好的就好，壞的不要學。」

許多網友都認為小亨堡說話口氣的確很像黑人，並搞笑回應「壞的部分，好像已經被黑人潛移默化影響到了。」更有不少人歪樓表示「想要陳孔劉手機殼！」也有人笑說，若是飛飛、翔翔長大像黑人一樣愛惡作劇，范范肯定會徹底崩潰！

▲小亨堡使用「陳孔劉」手機殼，引起許多網友討論。（圖／翻攝自小亨堡IG，2017.03.27）