延宇振、朴敏英確定合作 《七日的王妃》大談虐戀NOWnews今日新聞 (2017-03-27 10:03)
日前傳出將由李陣郁、朴敏英、晉久出演的古裝韓劇《七日的王妃》，已確定將由曾經在韓劇《內向的老闆》中，展現演技的南韓演員延宇振，以及大勢女演員朴敏英出演男女主角。
據韓媒報導，電視台工作人員表示延宇振與朴敏英確定出演韓劇《七日的王妃》，且兩人所屬的經紀公司也出面證實消息屬實。延宇振將飾演向哥哥燕山君復仇，最後奪得王位的晉城大君，將與朴敏英飾演的廢妃慎彩景大談虐戀。另外，《七日的王妃》預計將接檔韓劇《推理的女王》。
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