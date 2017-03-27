▲延宇振（右）將與朴敏英合作演出韓劇《七日的王妃》。（合成圖／翻攝自朴敏英微博、韓網，2017.03.27）

日前傳出將由李陣郁、朴敏英、晉久出演的古裝韓劇《七日的王妃》，已確定將由曾經在韓劇《內向的老闆》中，展現演技的南韓演員延宇振，以及大勢女演員朴敏英出演男女主角。

據韓媒報導，電視台工作人員表示延宇振與朴敏英確定出演韓劇《七日的王妃》，且兩人所屬的經紀公司也出面證實消息屬實。延宇振將飾演向哥哥燕山君復仇，最後奪得王位的晉城大君，將與朴敏英飾演的廢妃慎彩景大談虐戀。另外，《七日的王妃》預計將接檔韓劇《推理的女王》。

▲延宇振（右）將與朴敏英合作演出韓劇《七日的王妃》。（合成圖／翻攝自朴敏英微博、韓網，2017.03.27）