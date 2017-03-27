▲孫儷（左）與老公鄧超（右）有著超強夫妻臉。（圖／翻攝自鄧超微博，2017.03.27）

大陸男星鄧超與孫儷婚姻生活相當幸福，兩人也常在網路鬥嘴放閃，讓人很是欣羨。日前鄧超在微博放上「自拍」，並稱「我的日常」，但定睛一看卻是娘娘孫儷，而孫儷搞怪表情與鄧超的確有些神似，網友笑說：「難道是傳說中的夫妻臉？」

鄧超與孫儷兩人時常在網路上「互黑」對方，一票粉絲也看得樂不可支，此次鄧超放上孫儷醜照佯裝「自拍」，並寫上「我的日常」，除了誇讚自己拍照技術外，更笑說「我的自拍大家看成了娘娘」。有網友以為照片真的是鄧超，笑稱「我以為你扮的娘娘」，看來兩人的夫妻臉，還真的會讓人傻傻分不清楚呢！

許多網友對於鄧超的「鬼才創意」都相當佩服，但公然「黑」孫儷的行為十分大膽，讓網友笑稱：「晚上準備跪搓衣板吧，超哥」，也有人打趣說：「超哥稳住！娘娘還有五秒到達戰場。」

▲孫儷（左）與老公鄧超（右）有著超強夫妻臉。（圖／翻攝自鄧超微博，2017.03.27）