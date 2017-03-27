周曉涵和「10公分長髮」說再見 粉絲敲碗：好想看！NOWnews今日新聞 (2017-03-27 12:14)
女星周曉涵外型甜美，近年在戲劇圈有亮眼成績，更因演出《我和我的十七歲》打響知名度。圓圓的大眼睛和浪漫長髮是周曉涵的招牌。沒想到昨（26）日周曉涵在Instagram貼出一張，「一把頭髮」的照片，寫下「Bye bye 10cm」，讓不少粉絲看了超驚訝。
周曉涵昨（26）日在Instagram上分享一張照片，只見畫面中有一把被剪下來的頭髮，旁邊還放了一支剪刀。周曉涵賣關子寫下，「Bye bye 10cm」。雖然沒有拍到周曉涵本人，但這張照片也引來熱烈討論，不少粉絲留言敲碗,「我要看」、「曬圖，快」、「快點，我們要看！」還有人淡定提醒，「妳會呆七天。」
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