【大成報記者張秦華／雲林縣報導】正聲廣播公司雲林臺發起「聽見夢想的聲音-繪本傳愛」活動，3月起正式開跑！今年結合雲林斗六繪本館的志工朋友，共同錄音製作動聽的繪本故事ＣＤ。第一站於25日上午9點半抵達斗六市一心育幼院，捐贈有聲繪本故事CD，除此之外，斗六市繪本圖書館館長沈秀茹帶領志工阿姨現場演出精彩的布偶戲與小短劇，院童聽得很入迷；雲林二手玩具屋 Yunlin Re-toys House 的夥伴也帶來智高玩具的益智玩具，陪著孩童遊戲及體驗不同的教育資源。一心育幼院在今年的一月成立，目前收容16位左右的學童，供給生活上的物資與教育的資源給他們，並招募志工老師於課餘時間，補救孩童在學校學習的內容。一心育幼院的院長陳慶良表示，有機會成立一間育幼院是接觸了一位善心人士的想法，希望幫助社會上的小孩，幫助他們在18歲成年之前有個好品質的生活環境，因此共同合作成立。一心育幼院目前也有辦理認養和助養的服務，讓社會的愛心人士能透過這樣的方式，協助育幼院的孩童穿得好吃得飽，陪伴他們過生活！陳慶良院長也表示，感謝社會的愛心，目前日常生活的物資都充裕，若民眾也想捐贈愛心，可以先與育幼院聯繫，讓物資補足至較缺乏的部分。傳愛下一站：將於4月12日下午2點，前往臺中惠明盲童育幼院捐贈有聲繪本故事活動