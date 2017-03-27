中新網3月27日電 據義大利歐聯通訊社報導，位於義大利普拉托著名華人商業街的某商鋪，把假冒的普拉達、路易威登、伊夫聖洛朗（聖羅蘭）、耐克等商品擺在店裡出售。被警方抽查到以後，當即扣押了全部貨物，並交由有關部門全部銷毀。

義大利歐聯通訊社報導，在義大利出售假冒品牌的人絕不在少數，因為假品牌有著高額的利潤。到過羅馬旅遊景點的人都會看到過拎著假品牌到處兜售的場景。但是在義大利開店賣假品牌的還是不多見。

據普拉托消息：位於普拉托著名的華人商業街某商鋪有一位華人，將仿冒的服裝和飾品配件堂而皇之的擺上了櫃檯，甚至把假冒的普拉達、路易威登、伊夫聖洛朗（聖羅蘭）、耐克等諸多商品擺在店裡出售。

好景不長，警務人員抽查普拉托華人商業街店鋪時，發現這家商店出售的全部是假冒品牌商品，警方當即扣押了全部貨物，並交由有關部門全部銷毀。

據悉，商鋪老闆是一位40歲居住在普拉托的華人，並雇有一名30歲的女營業員。警方將以仿冒或篡改品牌商標，出售假冒商品，銷售虛假標識的工業產品等罪名提起訴訟。