雙胞胎佩佩挺孕肚主持 遭觀眾推擠「濺血舞台」NOWnews今日新聞 (2017-03-27 11:24)
雙胞胎姊妹花依依、佩佩在演藝圈擁有超高人氣。日前佩佩宣布懷孕消息，受到各界祝福。但即使懷孕，佩佩依舊沒有停止演藝工作。昨（26）日佩佩在臉書分享主持活動時發生的小意外。因為觀眾一直向前推擠，結果不小心把佩佩的嘴巴撞得鮮血直流，嚇壞粉絲。
佩佩昨（26）日在臉書分享主持活動時發生的小插曲。一開始佩佩先是開玩笑說，「你們怎麼忍心，這樣對一個孕婦！」隨後佩佩解釋，「開場才不到1分鐘，觀眾一直往前推擠⋯撞到我就流血了。」但為了不影響工作，佩佩趕快把血擦掉，繼續主持。佩佩還笑說，如何在台上處理「尷尬」，是表演藝術的最高境界。
即使不小心受傷，佩佩仍表示不喜歡使用圍欄，「我喜歡沒距離呀！謝謝大家每次都超熱情。」還笑虧自己是「巨星喬揚」。不少網友看到後紛紛留言關心，「妳懷孕了要小心一點啊」、「佩佩要小心啊」、「注意安全啊佩佩！」
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