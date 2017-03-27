影／小S傳授「性感表情」精髓 許老三看傻眼NOWnews今日新聞 (2017-03-27 11:25)
藝人小S和老公許雅鈞結婚後，生下三個寶貝女兒，其中年紀最小的「許老三」鬼靈精怪的模樣簡直就是小S的翻版。小S昨（26）日在臉書上傳和許老三的「無聊時光」，只見小S在教許老三如何擺出性感和可愛的表情，母女倆對著鏡頭擠眉弄眼，相當逗趣。
小S昨（26）日在臉書上傳一則短片，標題寫著「無聊的母女」。影片一開始，小S在跟許老三比看誰的鬼臉比較醜，許老三一直吐舌頭，口水還差點流出來。沒想到玩膩了之後，小S開始嘟嘴賣萌，要許老三一起做出性感的表情。看著媽媽陶醉的神情，許老三疑惑問，「怎麼性感？」但小S沒有理會，依舊沉醉在自己的世界。
不少粉絲看了後都笑說，「性感的明明是自己想用」、「性感真的秒笑」、「哈哈，什麼性感啦！」還有人發現到整部影片中，許老三的臉都被桌上的黑色吸管遮住，笑虧小S，「妳心機很重欸⋯⋯許老三被那根吸管黑了啦！」
關鍵字：
下一則：電影金剛越南場景 帶動遊客造訪
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Arnold Palmer雨傘】晨曦花語-精梳純棉床罩雙人加大七件
- 品家居 路易絲L型布面沙發(三人座+收納腳凳)
- 【SK-II】R.N.A.超肌能緊緻活膚霜80g(贈15ml*2+2.5ml*8-50m
- 《KitchenCraft》圓肚濾茶壺(900ml)
- 【BLACKROLL】STANDARD 標準版滾筒(45cm)
- 清水Shimizu 鋼鋼好原味炒鍋(36cm)
- Leica Monovid 8x20輕便型微距單筒望遠鏡(公司貨)
- Victorinox 維氏 Alliance聯盟系列 械機腕錶 VISA-241667
- 【GDC】都會-方形飾扣柔軟彈性真皮低跟鞋-黑色(624864)
- G-SHOCK 悍將生力軍超世代運動腕錶-紅-GD-400-4
豬哥亮該做這三件事 向娃：可惜全錯過【NOWnews今日新聞】
陳庭妮跨騎裸男按摩服務 愛談15歲父女戀無障礙【NOWnews今日新聞】
張靚穎解放美胸辣背 一轉身Nubra外洩走光【NOWnews今日新聞】
屈中恆爆新人演員誇張行徑 邰智源爆氣飆罵三字經【NOWnews今日新聞】
五月天開唱在即 阿信深夜公布「最好位置」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》