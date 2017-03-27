藝人小S和老公許雅鈞結婚後，生下三個寶貝女兒，其中年紀最小的「許老三」鬼靈精怪的模樣簡直就是小S的翻版。小S昨（26）日在臉書上傳和許老三的「無聊時光」，只見小S在教許老三如何擺出性感和可愛的表情，母女倆對著鏡頭擠眉弄眼，相當逗趣。

小S昨（26）日在臉書上傳一則短片，標題寫著「無聊的母女」。影片一開始，小S在跟許老三比看誰的鬼臉比較醜，許老三一直吐舌頭，口水還差點流出來。沒想到玩膩了之後，小S開始嘟嘴賣萌，要許老三一起做出性感的表情。看著媽媽陶醉的神情，許老三疑惑問，「怎麼性感？」但小S沒有理會，依舊沉醉在自己的世界。

不少粉絲看了後都笑說，「性感的明明是自己想用」、「性感真的秒笑」、「哈哈，什麼性感啦！」還有人發現到整部影片中，許老三的臉都被桌上的黑色吸管遮住，笑虧小S，「妳心機很重欸⋯⋯許老三被那根吸管黑了啦！」