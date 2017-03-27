韓檢方提請批捕朴槿惠 若罪名成立或被判重刑北京新浪網 (2017-03-27 10:40)
中新網3月27日電 據韓聯社霸道，韓國檢方特別調查本部27日表示，檢方決定針對韓國前總統朴槿惠提請法院簽發逮捕證。
由此，朴槿惠將成為繼前總統盧泰愚、全鬥煥后又一名被檢方提請批捕的韓國前總統。
報導稱，朴槿惠被檢方指控的嫌疑多達13項，包括受賄罪、濫用職權罪等。雖然朴槿惠一直否認所有指控，但檢方認為，本案情節嚴重，若朴槿惠的罪名成立，被判處重刑在所難免，因此決定提請批捕。
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