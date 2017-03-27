倫敦恐襲發生后白金漢宮附近安裝防護門北京新浪網 (2017-03-27 09:36)
倫敦發生恐怖襲擊后，警方在白金漢宮附近安裝了數道黃色拱形金屬防護門。英國《每日郵報》25日報導，防護門有一人寬，汽車無法闖入，因此能保護行人免遭汽車衝撞。
白金漢宮發言人沒有對安裝這一設施做出解釋。倫敦警方說，他們並非因為接到任何關於白金漢宮受到恐怖威脅的情報才安裝這些防護門，而只是「安全措施」。
22日，位於倫敦市中心的英國議會大廈附近發生恐怖襲擊，造成包括一名行兇者在內的4人死亡。警方隨即加強這一地區安保措施，包括在議會廣場部署兩輛能防AK47步槍、手榴彈和簡易爆炸裝置的裝甲車。
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