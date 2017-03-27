當地時間3月22日下午，英國議會大廈外發生一起襲擊事件。來自倫敦警方的消息稱，目前這一事件已造成5人死亡，另有約40人受傷，死者包括一名在議會大廈外執勤的警察。圖為一名男子駕駛汽車在英國議會大廈附近的威斯敏斯特橋上衝撞行人。

倫敦發生恐怖襲擊后，警方在白金漢宮附近安裝了數道黃色拱形金屬防護門。英國《每日郵報》25日報導，防護門有一人寬，汽車無法闖入，因此能保護行人免遭汽車衝撞。

白金漢宮發言人沒有對安裝這一設施做出解釋。倫敦警方說，他們並非因為接到任何關於白金漢宮受到恐怖威脅的情報才安裝這些防護門，而只是「安全措施」。

22日，位於倫敦市中心的英國議會大廈附近發生恐怖襲擊，造成包括一名行兇者在內的4人死亡。警方隨即加強這一地區安保措施，包括在議會廣場部署兩輛能防AK47步槍、手榴彈和簡易爆炸裝置的裝甲車。