中新網3月27日電 據外媒報導，沉沒近3年的韓國「世越號」船體已經被抬出水面，打撈組正加速為它排水和除油，之後就會將它運至木浦新港。

負責指揮打撈工作的韓國海洋水產部官員李鐵喬說：「世越號船體在（25日）凌晨4時10分成功被抬到半潛船上，完成了此次打撈行動中最困難的階段。」

當天下午4時55分，「世越」號向所在海域東南方向3公里處，即半潛船所在的安全水域移動。25日凌晨4時10分，「世越」號沉船被抬至半潛船上，這意味著打撈工作基本取得成功。

當天下午4時55分，「世越」號向所在海域東南方向3公里處，即半潛船所在的安全水域移動。25日凌晨4時10分，「世越」號沉船被抬至半潛船上，這意味著打撈工作基本取得成功。

目前，世越號正通過自然排水的方式排除殘留在船體內的海水。當局也派遣船隻為這艘沉船展開除油工作，主要通過噴洒海水，稀釋流出的油份，讓其自然蒸發。

韓國海洋水產部預計，排水工作需要三至五天的時間，世越號最快能於3月28日向木浦方向前進。世越號的現有位置，距離木浦港約87公里。

對長145米的世越號展開的打撈工作，相信是世界打撈史上最複雜的作業之一。項目由韓國政府耗資851億韓元委託中國打撈，動員超過400人。

海水部預計排水工作將耗時3-5天，「世越」號最快將於28日出發前往木浦。目前，「世越」號所在海域距離木浦港87公里。

海水部預計排水工作將耗時3-5天，「世越」號最快將於28日出發前往木浦。目前，「世越」號所在海域距離木浦港87公里。

打撈沉船過程中的最大難題就是，將沉船移運至半潛船和將船體打撈至靠岸所需高度。打撈組成功解決這兩大難題，意味著打撈工作基本成功，如今只剩將世越號移運至木浦新港等作業。

韓國海洋水產部副部長尹學培此前在記者會上表示，若沉船打撈工作順利進行，世越號下月4日之前可抵達木浦港。屆時，當局將在船體內搜尋罹難者的遺體。

當局26日表示，當世越號安全運離意外現場后，潛水員也將在該海域搜尋遺體。在世越號沉船處周圍，當局已設置水底圍欄。

最近幾天，世越號失蹤者家屬在距離打撈現場1.8公里之處，目睹整個打撈過程。三年後重見世越號，罹難者家屬激動得難以言喻。

其中一名遇難學生的母親表示，希望在船體成功打撈后，能查明沉船真相，並把九名失蹤者找回來。

於2014年4月16日發生的世越號沉船意外，是韓國史上最嚴重的船難。這艘載有476人的客輪在全羅南道珍島郡屏風島以北海域沉沒，船上172人獲救，295人遇難，大多數是學生。據稱有九具未尋獲的遺體可能仍在船內。

截至目前的調查結果顯示，主要是人為因素造成這起船難，包括對客輪非法改裝、超載、船員沒有經驗，以及船主和國家監管機構之間的可疑關係。