印度議員因錯坐經濟艙 用拖鞋拍打空少25次北京新浪網 (2017-03-27 08:05)
原標題：印議員因錯坐經濟艙 竟用拖鞋拍打空少25次
[環球網綜合報導]據英國《每日郵報》3月23日報導，近日，在一趟從浦那飛往新德里的航班上，一位名叫拉文南·蓋克華德（Ravindra Gaikwad）的印度議員宣稱遭到一名空少的侮辱，並承認在此次航班途中用拖鞋拍打該名空少25次。
拉文南今年56歲，是印度教民族主義印度濕婆軍黨的領袖。他說，自己預訂的是商務艙，但是最後卻乘坐了經濟艙。最後還與乘務人員發生了激烈的爭吵。他還表示要將此事告知總理莫迪。因此他毫無顧忌地拿起自己的拖鞋拍打了一名空少25次。
飛機降落新德里之後，拉文南拒絕下機，竟在飛機內胡攪蠻纏了一個小時，他向ANI通訊社表示，自己用拖鞋拍打了一名空少25次。他的這一行為遭到了印度其他政治黨派人士的譴責。
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