外媒:英國特種分隊將常駐倫敦 應對恐怖襲擊北京新浪網 (2017-03-27 07:51)
中新網3月27日電 據外媒報導，英國SAS特種分隊將長期駐紮在倫敦應對恐怖襲擊。
3月22日，倫敦市中心發生恐怖襲擊。一名英國籍男子駕車在國會大廈附近的西敏寺大橋上衝撞行人，並撞向國會護欄，隨後持刀殺害一名警察。
當地時間22日，英國國會外一名警察被人用刀捅傷，警察開槍擊中嫌疑人。在槍擊發生前，一輛汽車在國會大廈附近的威斯敏斯特大橋衝上人行道，並沖入議會大廈大門，導致多名行人受傷。
此次恐襲導致4人死亡，恐怖分子被消滅，另有40多人受傷。
消息人士透露，SAS軍事分隊將長期駐紮在倫敦的秘密基地，「在緊急情況下時刻準備出擊」。
英國國防部就此信息不予評論。
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