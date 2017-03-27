[環球網綜合報導]新加坡聯合早報網3月26日報導，土耳其總統埃爾多安公然挑戰歐盟，指歐盟有本事就乾脆拒絕土耳其的入盟申請。他表示，一旦修憲公投賦予他更大權力，他可能召集另一次公投，一勞永逸決定是否還要加入歐盟。

埃爾多安25日在土耳其南部城市安塔利亞的集會上說：「如果4月16日的（公投）結果是『是』，他們就不讓我們加入歐盟？哦，希望他們會這麼決定，我們的工作就更輕鬆！」

他也表示，土耳其可能會在這場公投之後展開另一次公投，決定是否還要加入歐盟談判，稱「我們將遵照我們人民所表示的意見」。

隨著修憲公投臨近，土耳其政府近期安排官員前往德國、荷蘭等國，以動員當地有投票資格的土耳其人參加修憲公投。但此舉遭歐盟多國阻攔，導致土耳其與這些國家關係緊張。