據新華社電 朝鮮人民軍總參謀部發言人26日表示，將以朝鮮式特種作戰徹底粉碎美韓「特種作戰」圖謀。

朝中社當天援引朝鮮人民軍總參謀部發言人的話報導說，朝鮮半島正面臨嚴重的戰爭威脅。美韓在聯合軍演中投入了「卡爾·文森」號核動力航母、B-1B戰略轟炸機等戰略裝備，尤其是強化了以優先除去朝鮮首腦部門，破壞朝鮮核、火箭基地等主要戰略對象為行動目標的「特種作戰」行動，使半島事態更加嚴峻。

發言人表示，美韓本次「特種作戰」演練所動員的力量和手段是「史無前例」的，出動了多支精銳特種部隊，兵力投入也遠超去年。

發言人警告說，美韓「特種作戰」和「先發制人」圖謀逐漸清晰，朝鮮人民軍可於任何時間、在事先不警告的情況下對其予以毀滅性打擊。

（原標題：朝鮮警告以特種作戰 粉碎美韓「斬首」圖謀）