達欣在26日以92：84擊敗裕隆，在系列賽中取得2：0的領先優勢，賽後總教練邱大宗相當感謝球員的付出與努力。

「這場比賽的任務就是要想辦法鞏固我們領先的優勢。」邱大宗賽後表示：「很開心每場比賽都有人跳出來。」

邱大宗認為此役在上半場被對方投進過多的外線，經過提醒後在下半場有所改善，最後在第四節終於有效封鎖對方攻勢是致勝所在。

「對方反彈的力量很大，讓這場比賽打來相當困難。」邱大宗表示：「不過我們球隊的信念就是不管有多難都要想辦法把比賽贏下來，感謝我的球員！他們做得非常好！」

此役裁判執法尺度相當嚴格，布拉（Sim Bhullar）在上半場便陷入了犯規麻煩，對此邱大宗表示：「吹很嚴是好事！教練才知道要怎麼做出調整。」

不過邱大宗也隨即強調雙方尺度必須一致，他表示：「上半場的吹判讓我相當不滿意，直到我抗議再這樣下去我要用對手對付布拉的方式來對付賀夫（Herve Lamizana）才有所改善。」

邱大宗認為雙方尺度必須一致，裁判必須在進攻以及防守時都貫徹一定的尺度、順應比賽的節奏，特別強調在防守時以雙手推擠絕對構成犯規，而布拉在此尺度下非常吃虧。