亞洲盃足球資格賽最終輪 中華不敵土庫曼中央社 (2017-03-26 23:10)
亞洲盃足球賽資格賽最終輪，中華隊26日以1比3敗給土庫曼，圖為中華隊陳柏良（前）為以12碼罰球踢進全隊唯一的1分。（足協提供）中央社 106年3月26日
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