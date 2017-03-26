熱情姊妹新人亮相 貴貴擔任隊長中央社 (2017-03-26 23:10)
中信兄弟主場開幕戰26日在台中洲際主場對決統一獅，中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters（熱情姊妹）」16名新成員首度在球場亮相。新任隊長貴貴（左4）率領新姐妹晴兒（左起）、Peggy、白白、綺綺（右起）、小安、波波與璇璇亮相。中央社記者張新偉攝 106年3月26日
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