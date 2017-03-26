足球亞洲盃資格賽最終輪 中華不敵土庫曼中央社 (2017-03-26 22:53)
（中央社台北26日電）亞洲盃足球賽資格賽最終輪，中華隊今天在台北迎戰來訪的土庫曼，以1比3敗陣。
土庫曼在上半場第23分鐘突破中華隊的右防線，首開紀錄；1分鐘之後，又趁中華隊後防不穩，再從右線進攻得手，取得2比0的領先。
中華隊在上半場傷停時間的第48分鐘，靠著陳柏良的十二碼罰踢扳回一城，但下半場第83分鐘，陳家駿的烏龍球，讓比數差距又來到兩分，終場就以1比3敗給土庫曼。1060326
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