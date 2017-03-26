SBL／裕隆陷0：2劣勢 魏永泰仍不擔心NOWnews今日新聞 (2017-03-26 22:20)
裕隆在26日以84：92不敵達欣，總冠軍賽吞下2連敗，在7戰4勝制的系列賽中陷入0：2的絕對劣勢，不過教練魏永泰完全不擔心球隊狀況，對子弟兵仍有相當的信心。
「這場球輸了沒什麼話好說，就是輸了，球員們已經打得很好。」魏永泰表示並不會擔心球隊的狀況，連2場輸球都是在最後一刻因為細節沒處理好而吞敗，會再對此做出適當的修正。
此役裕隆在決勝節遭到達欣林宜輝外線狙擊而吞敗，對此魏永泰表示：「宜輝的空檔都是和布拉（Sim Bhullar）交叉擋人後所出現，在那種情況下我們選擇防守內線，就只是選擇的結果而已。」
「呂政儒、周士淵在對方這麼黏的狀況下依然可以得那麼多分，證明對方的防守對我們也沒什麼辦法。」魏永泰對於球員仍有十足的信心。
呂政儒此役一共拿下16分，周士淵則是攻下陣中本土球員最高的21分，雙雙都擺脫首戰表現不佳的陰霾，不過球隊卻依然輸球，對此周士淵表示：「連續2場比賽都輸在第四節，我們會再把缺點修正，一場一場打好接下來的比賽。」
「系列賽還沒結束，這不是只打2場就定勝負的比賽，我們會再繼續努力！」呂政儒表示。
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