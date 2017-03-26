雙溪國小森林小泰山大挑戰大成報 (2017-03-26 20:56)
接著，有更艱難的步道探險隊。孩子們分為勇腳組和挑戰組的兩條路線。挑戰組從北投清天宮仰攻向天山、面天山、大屯山…等，觀察火口湖地形，實地攀登火山群，體驗陽明山東西縱走的西段路線。勇腳組則由學校出發，一路上聽五色鳥的叫聲、看著可愛的赤腹松鼠，攻上大崙尾山，再越過金面山到大直，認識建造台北城的採石場，大家都直呼好累，但是走在森林裡的感覺好特別。當然，自我的鍛鍊是少不了的，孩子們每天都要自我訓練，上下四層樓梯要來回15趟喔!!
再來，種稻課程是雙溪的特色之一，雙溪的孩子必須親自鬆土、灌水、整平才可插秧。孩子們赤腳拿著鏟子、鋤頭鬆土，挖出「水道」，再將山泉水灌入田裡，用腳將土踩成泥巴，每位孩子都成了小泥人。老師們再利用充氣大輪胎製作成的一組整平用具，讓孩子們坐在輪胎上，同學們都搶著當「牛」，要拉著同學往前走，真是好玩有趣又刺激。整平後，孩子們才開始將秧苗插入田裡，預約四個月後的豐收。
最後，家長會安排多元文化園遊會，讓孩子們認識各國文化與品嘗美食，並有各種有趣的關卡挑戰。雙溪孩子在山林田野間度過與眾不同的兒童節。(照片為校內類似活動之參考照片)
【兒童節系列活動】3/27(一) 09:00~15:40 山林冒險特色課程體驗(攀樹.垂降.滑降.走繩…)3/28(二) 09:00~15:40 森林大冒險
3/29(三) 08:00~10:30 快樂小泥人(插秧.玩泥巴)3/30(四) 10:30~12:00 園遊會大闖關。
關鍵字：
上一則：中信兄弟熱情姊妹16人亮相（1）
下一則：晚報：國足伊朗訓練遭遇菜地
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
瑞穗 牛軋糖 禮盒．杏仁果 牛軋糖 250G．快車肉乾 牛軋糖．牛軋糖 500G．聖保羅 牛軋糖 禮盒．牛軋糖 芝心鮮．新味軒 牛軋糖．牛軋糖夾心餅．牛軋糖 蘇打餅 200g．台灣綠源寶 牛軋糖．原味 牛軋糖 250G．牛軋糖餅乾．瑞穗 牛軋糖．喜之坊 牛軋糖．牛軋糖 鳳梨酥 禮盒．杏仁牛軋糖．糖坊 牛軋糖．第二顆鈕釦 牛軋糖．弘益 牛軋糖．低糖牛軋糖．杏仁 牛軋糖 包裝．手工牛軋糖禮盒．一路香 牛軋糖．花生 牛軋糖．紅豆食府 花生牛軋糖 禮盒．牛軋糖 300g．夏威夷果仁 牛軋糖．原味 牛軋糖 300g．牛軋糖 手工．牛軋糖 糖村
- 【大巨光】小便斗沖洗器(TAP-153003)
- 【COACH】2017新款桃紫色C LOGO防刮皮革中夾(F54023 IMLOO)
- 【享夢城堡】HELLO KITTY 我的遊戲房系列-雙人四件式床包兩
- JanSport 校園背包(RIGHT PACK)-聖誕紅
- 【Apple】iPhone 7 128G 4.7吋智慧型手機(拉拉熊行電+殼+貼
- 點睛品 Emphasis PROMESSA 18K白金鑽石戒指-男戒
- Whoo 后 拱辰享淨白活妍氧氣霜攜帶瓶(4ml)*13送好禮4選一
- CHANEL 經典荔枝皮革金鍊2.55 COCO包(黑色)
- 德國博依beurer-腰部專用型熱敷墊 HK49 Cosy
- 點睛品 鑽石戒指 Infinity 0.33克拉 經典4爪單鑽白金求婚戒
書豪19+8籃網客場取勝 魔獸19+16老鷹遭七連敗【北京新浪網】
邁阿密賽焦點戰費德勒完勝波特羅 攜伯蒂奇進16強【北京新浪網】
比MJ明白的早!科比猛誇70分先生 這算自誇嗎？【北京新浪網】
中國公開賽奪冠賠率：火箭1賠5居首 丁俊暉第4【北京新浪網】
邁阿密賽納達爾吞蛋后逆轉 攜錦織圭晉級16強【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》