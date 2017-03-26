（新北訊）雙溪國小位於大崙尾山山腰上，今年的兒童節就是當一位山林田野間的野孩子。首先，要先當個森林小泰山，各年級學生分別攀樹、垂降、滑降、走繩…，體驗學校的特色課程。從小訓練下，個個都化身為小泰山，快樂地在校園裡的大樹上攀爬著、飄盪著。接著，有更艱難的步道探險隊。孩子們分為勇腳組和挑戰組的兩條路線。挑戰組從北投清天宮仰攻向天山、面天山、大屯山…等，觀察火口湖地形，實地攀登火山群，體驗陽明山東西縱走的西段路線。勇腳組則由學校出發，一路上聽五色鳥的叫聲、看著可愛的赤腹松鼠，攻上大崙尾山，再越過金面山到大直，認識建造台北城的採石場，大家都直呼好累，但是走在森林裡的感覺好特別。當然，自我的鍛鍊是少不了的，孩子們每天都要自我訓練，上下四層樓梯要來回15趟喔!!再來，種稻課程是雙溪的特色之一，雙溪的孩子必須親自鬆土、灌水、整平才可插秧。孩子們赤腳拿著鏟子、鋤頭鬆土，挖出「水道」，再將山泉水灌入田裡，用腳將土踩成泥巴，每位孩子都成了小泥人。老師們再利用充氣大輪胎製作成的一組整平用具，讓孩子們坐在輪胎上，同學們都搶著當「牛」，要拉著同學往前走，真是好玩有趣又刺激。整平後，孩子們才開始將秧苗插入田裡，預約四個月後的豐收。最後，家長會安排多元文化園遊會，讓孩子們認識各國文化與品嘗美食，並有各種有趣的關卡挑戰。雙溪孩子在山林田野間度過與眾不同的兒童節。(照片為校內類似活動之參考照片)【兒童節系列活動】3/27(一) 09:00~15:40 山林冒險特色課程體驗(攀樹.垂降.滑降.走繩…)3/28(二) 09:00~15:40 森林大冒險3/29(三) 08:00~10:30 快樂小泥人(插秧.玩泥巴)3/30(四) 10:30~12:00 園遊會大闖關。