中信兄弟熱情姊妹16人亮相（2）中央社 (2017-03-26 22:30)
中信兄弟主場開幕戰26日在台中洲際主場對決統一獅，中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters（熱情姊妹）」16名新成員首度在球場亮相。中央社記者張新偉攝 106年3月26日
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