自由車環台賽 台將陳建州排名17中央社 (2017-03-26 22:16)
（中央社記者林宏翰台北26日電）2017年國際自由車環台賽今天登場，美國依盧密隊愛德溫（Avila Edwin）以1小時39分08秒獲得台北市站冠軍，台灣前勁隊陳建州排名17最佳。
自由車環台賽共分五站，全程682.11公里。今天台北市站從市政府前出發，經松高路、仁愛路樹蔭大道、至景福門後折返，單圈10.4公里，繞行8圈共83.2公里。
台北市前一夜下雨，開賽前雨停，但後半段又下起雨，觀眾不減熱情，選手在低溫中衝刺，最後一圈兩次摔車意外，增添比賽變數。
比賽尾聲出現集體衝刺，大部分選手成績同為1小時39分08秒，美國依盧密隊哥倫比亞籍愛德溫（Avila Edwin）以些微之差封王，英國神鷹隊羅素第二，台灣RTS脈騰車隊保羅第三。
台灣本土車手以陳建州排名17最佳，他雖是第一次參加環台賽，但有多次多日賽經驗，適應沒問題，「但去年11月環沖繩後便沒再參加公路賽，所以第三圈左右才找到繞圈賽的感覺」。1060326
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