

用力把手中的球丟出去，誰能最接近白色的目標球，就算獲勝，這種比賽稱為地板滾球，參賽選手全是視障者，為了公平，每個人都戴著眼罩，憑著手感丟球，看似簡單的規則，但想拿下勝利，可不容易，連打過棒球的人，都覺得有難度。



==視障參賽者 陳先生==

不順手(怎麼說)

就是想的球的位置

跟自己實際要打出去位置不一樣

==視障參賽者 高先生==

棒球好像是比較激烈 比較衝撞

這邊好像是更多

需要動頭腦的一些技巧



看不到球的距離，每個選手是靠一個觸覺板，由工作人員將球的位置標記出來，讓再手觸摸，來測量出目標球的位置，被列為帕運正式比賽項目之一的「地板滾球」，原本主要參賽者，都是重度肢體障礙者，現在有運動聯盟，就努力推動讓視障者也能參與。



==台灣地板滾地球運動聯盟秘書長 林恬==

因為地板滾球在台灣

它除了身障者之外

它其實已經擴及到像銀髮族群

或是兒童這樣的族群 唯獨視障者

他們可能因為生理上面的限制

所以沒有辦法參加 所以我覺得

可以引進這樣一個(觸覺板)裝置

把這項運動推展給視障者

其實是相當有意義的



在全黑的世界，從事地板滾球運動，能訓練視障者的專注力和思考應用，也讓他們多了一項運動的新選擇。





