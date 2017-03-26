視障地板滾球 規則簡單.想拿勝利難度高公視 (2017-03-26 00:00)
被列為帕運正式比賽項目之一的「地板滾球」，目前主要參賽者，大多是重度的肢體障礙，現在有運動聯盟，打算推動讓視障者，也能夠參與這樣的運動。
用力把手中的球丟出去，誰能最接近白色的目標球，就算獲勝，這種比賽稱為地板滾球，參賽選手全是視障者，為了公平，每個人都戴著眼罩，憑著手感丟球，看似簡單的規則，但想拿下勝利，可不容易，連打過棒球的人，都覺得有難度。
==視障參賽者 陳先生==
不順手(為什麼不順手)
就是想的球的位置
跟自己實際要打出去位置不一樣
==視障參賽者 高先生==
棒球好像是比較激烈 然後衝撞
這邊好像是更多的那種
需要動頭腦的一些技巧
看到不球的距離，每個選手是靠一個觸覺板，由工作人員將球的位置標記出來，讓再手觸摸，來測量出目標球的位置，被列為帕運正式比賽項目之一的「地板滾球」，原本主要參賽者，都是重度肢體障礙者，現在有運動聯盟，就努力推動讓視障者也能參與。
==台灣地板滾地球運動聯盟秘書長 林恬==
因為地板滾球在台灣
它除了身障者之外
它其實已經擴及到像銀髮族群
或是兒童這樣的族群 唯獨視障者
他們可能因為生理上面的限制
所以沒有辦法參加 所以我覺得
可以引進這樣的(觸覺板)裝置
把這項運動推展給視障者
其實是相當有意義的
在全黑的世界，從事地板滾球運動，能訓練視障者的專注力和思考應用，也讓他們多了一項運動的新選擇。
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