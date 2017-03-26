















被列為帕運正式比賽項目之一的「地板滾球」，目前主要參賽者，大多是重度的肢體障礙，現在有運動聯盟，打算推動讓視障者，也能夠參與這樣的運動。用力把手中的球丟出去，誰能最接近白色的目標球，就算獲勝，這種比賽稱為地板滾球，參賽選手全是視障者，為了公平，每個人都戴著眼罩，憑著手感丟球，看似簡單的規則，但想拿下勝利，可不容易，連打過棒球的人，都覺得有難度。==視障參賽者 陳先生==不順手(為什麼不順手)就是想的球的位置跟自己實際要打出去位置不一樣==視障參賽者 高先生==棒球好像是比較激烈 然後衝撞這邊好像是更多的那種需要動頭腦的一些技巧看到不球的距離，每個選手是靠一個觸覺板，由工作人員將球的位置標記出來，讓再手觸摸，來測量出目標球的位置，被列為帕運正式比賽項目之一的「地板滾球」，原本主要參賽者，都是重度肢體障礙者，現在有運動聯盟，就努力推動讓視障者也能參與。==台灣地板滾地球運動聯盟秘書長 林恬==因為地板滾球在台灣它除了身障者之外它其實已經擴及到像銀髮族群或是兒童這樣的族群 唯獨視障者他們可能因為生理上面的限制所以沒有辦法參加 所以我覺得可以引進這樣的(觸覺板)裝置把這項運動推展給視障者其實是相當有意義的在全黑的世界，從事地板滾球運動，能訓練視障者的專注力和思考應用，也讓他們多了一項運動的新選擇。