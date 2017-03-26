足球／陳柏良12碼進球無用 中華1：3不敵土庫曼NOWnews今日新聞 (2017-03-26 21:06)
亞洲盃資格賽最終輪首戰，中華隊對決土庫曼，球迷不畏低溫，仍湧進了5898名觀眾為中華隊加油，上半場土庫曼率先攻破中華隊的大門，但中華隊馬上有所回應，靠著陳柏良得到中華隊寶貴的1分，下半場土庫曼再度破門，中華隊終場以1：3不敵土庫曼。
上半場土庫曼在23分鐘時率先破網，然後又靠著後衛防守不及，再度攻破中華隊大門，不過中華隊怎麼會讓5000多名球迷失望，在上半場傷停補時階段，靠著朱恩樂在禁區被犯規，陳柏良12碼罰球破網，踢下中華隊寶貴的1分。
下半場中華不斷有攻勢，只可惜都在土庫曼大門前被後衛擋下，這時反倒給予土庫曼有一個好的機會，在第82分鐘替補的17號YAKSHIYEV MURAT再度攻破中華隊大門，終場中華就以1：3敗給土庫曼。
土庫曼總教練HOJAGELDIYEV YAZGULY賽後訪問表示：「對於我們的表現感到很滿意，中華隊20號朱恩樂表現很棒，讓我印象深刻，我們現在也要回到我們的主場去準備下一場比賽。」
中華隊教練黑田和生對於這場比賽表示：「上半場對於中華隊的表現失望，一開始有點活潑，12碼的罰球相當關鍵。」
陳柏良隊球迷感到抱歉，他表示讓球迷失望了，球員的經驗太少，但相信今天的失敗對於接下來的比賽是有用的經驗，會再好好努力面對接下來的比賽。
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