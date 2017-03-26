中華男足今天在主場迎戰土庫曼，上半場傷停時間，靠著陳柏良的12碼進球，拿下中華隊寶貴的1分，但最終還是以1：3不敵土庫曼，陳柏良表示對球迷感到抱歉，讓大家失望了，希望之後能夠再努力，接下來的比賽會好好準備。

陳柏良賽後難掩失望，並且對全場5989名球迷感到抱歉，因為讓大家失望了，因為替補球員的經驗太少，回去會好好地調整自己，但今天這場比賽輸了也不是壞事，會讓大家有更好的經驗。

全場湧入5989名球迷，對於中華隊來說會不會是種不小的壓力，陳柏良表示：「當然還是會想在大家面前贏球，但還是很感謝球迷進場幫中華隊加油，但0：2之後，我覺得大家都醒了，畢竟就已經輸掉2球了，就全力拚戰吧！下半場也收到好的效果。」

原本應該算是中場球員的陳柏良，今天這場對上土庫曼的比賽中，被教練安排到前鋒的位置，不知是否造成不適應，日籍教練黑田和生是想要搶分，所以把陳柏良安排到前鋒位置，陳柏良表示不會，也感謝教練讓他到了這個位置，他也相當想要幫助球隊得分。

至於日籍教練的執教，是否讓中華隊產生改變，陳柏良表示當然有改變，改變大家過去比較不足的地方，替補還是太緊張，這也是面對接下來的比賽，中華隊要再度改善的原因。

下半場中華隊出現烏龍球情況，陳柏良表示自己其實當下有點生氣，但是畢竟大家是一個團隊，這也是必須要接受的。

中華隊這次有6位旅外球員為中華隊效力，陳柏良表示這是一個好的現象，但因為大家比賽還是需要磨合默契，真的得要加強彼此的默契，但經過這場比賽之後，能加速彼此的磨合時間，希望以最快的磨合時間，來面對接下來的比賽。