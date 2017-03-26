靠著林宜輝在決勝第四節跳出來搶分，達欣26日以92：84擊敗裕隆，在7戰4勝制的系列賽中以2：0取得領先優勢。

此戰裁判執法尺度密不透風，雙方犯規不斷，達欣布拉（Sim Bhullar）、裕隆賀夫（Herve Lamizana）都在上半場便陷入犯規麻煩，在全本土陣容的對決下，裕隆靠著周士淵和胡凱翔於第二節讀秒階段連續得分以39：37取得領先。

下半場易籃再戰後周士淵手感更加發燙，單節命中率100％共9分進帳，呂政儒也以三分外線加入戰局，達靠著欣蘇翊傑的犀利切入和「浪花兄弟」抗衡，加上布拉槍響前籃下補進2分，三節打完雙方66：65，裕隆暫以1分領先。

決勝節達欣展現強烈求勝慾望，周儀翔強勢切入進算加罰，加上蘇翊傑、林宜輝接連得手，達欣打出一波14比3的攻勢完全逆轉戰局，裕隆則僅能靠賀夫獨自抗衡，亟欲追分之際外線卻彷彿籃框加蓋，在林宜輝的三分破網之下，達欣徹底澆熄裕隆反撲氣焰，就此拿下勝利。

總計林宜輝在關鍵第四節共拿下12分，全場17分進帳是球隊贏球大功臣，布拉則是攻下達欣最高的23分，並抓下11籃板。

裕隆以賀夫拿下24分、13籃板表現最佳，周士淵則是有21分進帳。