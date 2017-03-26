中信兄弟主場開幕戰 9千球迷進場（2）中央社 (2017-03-26 21:30)
中信兄弟主場開幕戰26日在台中洲際球場對決統一7-ELEVEn獅，吸引9659名觀眾進場為支持球隊加油打氣。中央社記者張新偉攝 106年3月26日
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