中信兄弟主場開幕戰26日在台中洲際球場對決統一7-ELEVEn獅，9局下統一狄馬克（Michael DeMark）（右）登板後援1局無失分，送出1次三振，守住球隊勝利，率領球隊以13比4獲勝。圖為狄馬克賽後與捕手高志綱（左）擊掌慶祝。中央社記者張新偉攝 106年3月26日