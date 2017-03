(中央社台北26日電)英國前足球金童貝克漢日前到香港與上海參加活動,他在Instagram上寫到「在中國很棒的48小時」,意外引來香港網友不滿留言表示,「中國是中國,香港是香港」,大陸網友則回擊這是港獨。



貝克漢(David Beckham)日前旋風訪問香港與上海,他並在個人Instagram上留言,說「Great 48 hours in China(在中國很棒的48小時)」,意外引發大陸與香港網友開戰,他的Instagram也慘被中文留言洗板。



環球網引述新加坡聯合早報報導指稱,這段貼文引發爭議後一個小時,貝克漢就立刻將貼文修改成「Great 48 hours in Shanghai and Hong Kong(在上海和香港很棒的48小時)」,希望能熄滅網友間的戰火。



報導指出,香港網友留言說,「這裡是香港,不是中國」、「中國是中國,香港是香港」;大陸網友則批評這是港獨,說「香港人再怎麼鬧,香港這塊地就屬於中國」。1060326