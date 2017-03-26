首屆全民足球節開幕 郝海東邀百隊同賽創歷史北京新浪網 (2017-03-26 19:02)
3月26日，經歷了球隊報名、球迷活動等多個階段的全民足球節正式開幕。在全民足球節當天，全國各地百余支社會球隊同時開球比賽。北京足壇之星投資有限公司董事長劉秉潤、國家體育總局群體司處長何紅宇、足壇之星總經理郝海東、足壇之星執行董事張雙樂等出席開幕式的嘉賓、媒體在大屏幕上共同見證了這項屬於中國社會足球的歷史時刻。
據了解，全民足球節由社會足球「第一品牌」中國城市足球聯賽倡導發起，北京足壇之星投資有限公司主辦，日期定在每年3月份的最後一個周日。2017年全民足球日的時間為3月26日，這是首次舉辦的全民足球日，同樣是屬於中國足球的一個新興節日。
全民足球節活動在中國城市足球聯賽2017賽季發佈會後正式開始，隨著亞洲第一前鋒、北京足壇之星投資有限公司總經理郝海東一聲令下，全國百余場社會足球賽事同時開球展開比賽爭奪。沒有場地、直播設備、參賽人數、年齡等因素的限制，我們看到的比賽或許不夠專業、不夠激烈，但是在主會場全體嘉賓、媒體、球員的見證下，在中國男足首勝韓國隊的餘溫中，中國的社會足球終在全國各地生根發芽。
此外，在全民足球節「沖熱城市」活動期間，超過100萬網友通過點擊地圖為自己的省市進行了助力，40餘萬網友通過投票為自己的城市投上了寶貴的一票，體現了全國足球愛好者熱情高漲的參與度。
在全民足球節的最後，郝海東更是踏上球場與各界的足球愛好者在全民足球節主會場進行了一場5v5足球賽，用實際行動號召所有的足球愛好者加入全民足球節，走進球場體驗足球的樂趣。（木蘭）
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