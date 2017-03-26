南海未來情勢 吳士存：美國會繼續炒作中央社 (2017-03-26 18:57)
（中央社記者陳家倫博鰲26日電）專研南海議題的大陸學者吳士存表示，美國會繼續在南海行使航行自由，並炒作大陸在南海的軍事建設。若南海行為準則（COC）架構擬訂無法讓外界滿意，南海議題將繼續升溫。
博鰲亞洲論壇2017年年會今天繼續議程，中國南海研究院院長吳士存出席「21世紀海上絲綢之路建設與泛南海地區共同發展：新形勢下的機遇與合作」分論壇。針對南海的未來情勢，吳士存作上述表示。
吳士存指出，有3個因素可能會驅動南海問題升溫。首先是美國的航行自由行動還會繼續，「每3個月要搞兩次」。一旦美國來南海，中國可能會有不同的反制，在南沙、西沙或其他地方有不同的應對措施。
其次，美國、日本往往更多關注中國在南海的軍事設施部署，相信美國會繼續炒作這件事。
最後，按照中國和東南亞國家協會（ASEAN）的共識，6月份前後，COC框架文本將要公諸於世。文本最終能否讓東協國家、域外國家滿意，還是未知數。如果達不到外界的期望，域內、域外國家可能會「說三道四」，把責任完全推到中國身上，讓中國背黑鍋。1060326
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