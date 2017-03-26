日巡安盛賽若林舞衣子奪冠 森田遙亞軍潘艷紅T37北京新浪網 (2017-03-26 15:43)
日期:3月26日，從第七位出發的日本選手若林舞衣子依靠一桿進洞的神勇表現，以及5隻小鳥，星期天打出66桿，贏得安盛女子賽，實現生涯第三個女子日巡賽勝利。森田遙斬獲並列亞軍，潘艷紅第37名收官。
28歲的若林舞衣子去年三月結婚。這個賽季，她當選為女子日巡球員委員會會長。她三輪成績為低於標準桿9桿，贏得五年以來第一場勝利。她上一次奪冠是在西陣女子精英賽上。
父母為中國人的森田遙落後一桿，以低於標準桿8桿，獲得單獨第二名。
川岸史果、柏原明日架在36洞之後並列領先，最終與全美貞並列位於第三位。川岸史果本賽季已經兩次搞丟領先位置，她在賽季首戰也從領先位置跌落下來，當時獲得亞軍。
首輪領跑的中國選手潘艷紅從第二輪的79桿反彈回來，交出低於標準桿1桿的71桿，總成績+1，最終並列第37名，收穫432,000日元(約合26700元人民幣)的獎金。
稍後將為您帶來詳細戰報。
（小風）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Cam in 可調式義大利牛皮相機背帶(CAM3301)
- 抗寒★贈暖蛋【威剛Adata】AI920 64GB OTG隨身碟(Apple MFi
- BuyJM洞洞板120x45x180cm耐重四層置物架 /層架-DIY
- 綠犀牛 for HP 6黑 CE285A/85A 環保碳粉匣
- 抗寒★贈暖蛋【Seagate】桌上型 2TB 3.5吋SATAⅢ硬碟(ST2000D
- 【Yanliu】魔顏無痕噴霧精華(抗老 亮白 撫平皺紋)
- 【Tendence 天勢錶】炫光系列限量版-黑紅/50mm(TY531001)
- POLICE 義大利警察都會款城市系列眼鏡-金屬框(黑框黃) POV8
- 【優利亞-法式凡絲】化妝台+椅
- Lily Royal 暗夜魅影 天絲 特大四件式兩用被床包組
電聖戰一力遼「屍橫遍野」負Zen 將戰絕藝【北京新浪網】
顛覆者！37+11+4+2完爆騎士 三巨頭這別小瞧他【北京新浪網】
邁阿密大師賽納達爾完勝過關 錦織圭力克前Top10【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》