日期:3月26日，從第七位出發的日本選手若林舞衣子依靠一桿進洞的神勇表現，以及5隻小鳥，星期天打出66桿，贏得安盛女子賽，實現生涯第三個女子日巡賽勝利。森田遙斬獲並列亞軍，潘艷紅第37名收官。

28歲的若林舞衣子去年三月結婚。這個賽季，她當選為女子日巡球員委員會會長。她三輪成績為低於標準桿9桿，贏得五年以來第一場勝利。她上一次奪冠是在西陣女子精英賽上。

父母為中國人的森田遙落後一桿，以低於標準桿8桿，獲得單獨第二名。

川岸史果、柏原明日架在36洞之後並列領先，最終與全美貞並列位於第三位。川岸史果本賽季已經兩次搞丟領先位置，她在賽季首戰也從領先位置跌落下來，當時獲得亞軍。

首輪領跑的中國選手潘艷紅從第二輪的79桿反彈回來，交出低於標準桿1桿的71桿，總成績+1，最終並列第37名，收穫432,000日元(約合26700元人民幣)的獎金。

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（小風）