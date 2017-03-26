美國俄亥俄州辛辛那提市(Cincinnati)一家夜店今(26日)晨發生槍擊，造成1人死亡、超過10人受傷。警方表示「至少有一對槍手」對夜店內部開槍。

警監威廉斯(Kim Williams)說，當局目前還不確定是什麼原因導致今晨在卡蜜歐夜總會(Cameo Night Club)的這起槍擊案。她說，週六夜的群眾通常都非常年輕，以前這家夜店就遇過一些問題，但「這是迄今最糟糕的」。

威廉斯表示，爆發槍擊時，現場一片混亂。警方目前正在訊問目擊者，並要求任何握有相關資訊的人出面。當局目前尚未掌握任何嫌犯名單。

WLWT電視台報導，醫院中至少有一名傷者情況危急。