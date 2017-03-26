中新社北京3月26日電 （記者 王婧）中國花樣滑冰隊26日啟程飛往芬蘭赫爾辛基，將在3月29日至4月2日舉行的2017年世界花樣滑冰錦標賽中爭奪2018年平昌冬奧會入場券。

中國雙人滑項目於去年5月起進入調整和過渡期，傷病休戰、拆對重組相繼出現。目前中國隊基本恢復「元氣」，將派出隋文靜/韓聰、於小雨/張昊征戰世錦賽。今年2月，隋文靜/韓聰在亞冬會上完成傷愈復出后的首秀並摘得金牌，為世錦賽和下賽季比賽找回信心。於小雨/張昊在本賽季世界花樣滑冰大獎賽、四大洲錦標賽等國際比賽中摘金奪銀，磨合尚可，將在世錦賽上使用捻轉四周動作。

本屆世錦賽雙人滑項目共28對選手參賽，競爭難度較以往增大，加拿大、俄羅斯、德國選手是中國隊的主要競爭對手。據知，中國兩對選手在本次世錦賽上獲得的總積分若能排進前13名，則中國隊將獲得三張（滿額）平昌冬奧會入場券。這也是中國隊此次出征世錦賽的目標。

男子單人滑方面，「四周跳天才」金博洋將孤軍奮戰。上賽季世錦賽，金博洋創造歷史摘得銅牌。如今，日本名將羽生結弦、美國華裔選手陳巍、加拿大華裔選手陳偉群等均在動作難度上追求提升，三至四種四周跳逐漸成為一線男子選手的標配，金博洋在世錦賽上的動作難度也將進一步升級。

原定與金博洋一起出征世錦賽的中國選手閆涵於3月初肩膀受傷，訓練時出現脫臼現象，導致無法參加世錦賽。下周閆涵將接受手術。

女子單人滑方面，中國「一姐」李子君在亞冬會後由於各種原因訓練不系統，經歷了由世錦賽名單正選到替補再到正選的波折。本次，她將與17歲的李香凝共同出戰世錦賽，在強手如林的女單項目中中國選手並不佔優，爭取平昌冬奧會入場券的任務艱巨。（完）