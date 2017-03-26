▲瞄準靶紙上的山豬擲矛，讓原住民體驗長輩在山林打獵的情境。（圖／新竹縣政府提供，2017.3.26）

106年全國原住民族運動會26日在新竹縣體育場進行傳統負重接力、傳統鋸木、傳統擲矛等傳統民俗活動，各族勇士競技角逐，趣味連連；其中鋸木需要技巧、手勁，選手們在寒風細雨中，鋸出一身大汗。

▲傳統鋸木競技需要手勁、技巧，賽程中滿是汗水與笑聲。（圖／新竹縣政府提供，2017.3.26）

新竹縣長邱鏡淳、體育署副署長王水文也戴著原住民圖騰的頭帶，為各縣市的選手加油打氣；這次全國原住民族運動會共有 19個縣市選手4,489人參加15種運動競賽，賽會共分為7項原住民族擅長之競賽種類（田徑、籃球、棒球、柔道、跆拳道、慢速壘球與槌球）與8項原住民族傳統民俗體育活動（傳統舞蹈、傳統射箭、傳統摔角、傳統鋸木、傳統負重接力、傳統路跑、傳統擲矛與傳統拔河）。

▲傳統鋸木競技需要手勁、技巧，賽程中滿是汗水與笑聲。（圖／新竹縣政府提供，2017.3.26）

參加傳統鋸木項目的尖石國中國二學生張詩婷完賽後，不停的甩動紅透的雙手說「好酸」，平常沒有鋸木經驗，只有在賽前練習的她，好擔心鋸不斷。來自苗栗泰安的同學則分享鋸木的心得，「先把線的頭、尾兩端稍微鋸開，再集中精力、一股勁的鋸中間段….這樣才能節省時間」，強調「堅持到最後一刻、永不放棄」，十足展現原住民的精神。

▲瞄準靶紙上的山豬擲矛，讓原住民選手體驗長輩在山林打獵的情境。（圖／新竹縣政府提供，2017.3.26）

傳統擲矛則是在靶紙上畫出一隻山豬，讓年輕一輩的原住民，體驗長輩在山林打獵的情境；總裁判長劉富福對主辦單位的用心和細心，留下深刻的印象，表示新竹縣以「動漫、科技、文化」為主軸，透過本縣各項運動軟硬體完善規劃，是全國原住民族好手共同競技的完美舞台。