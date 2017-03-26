▲八十三歲的曾桂香奶奶，認養的孩子終於在今天相見歡，他們相約未來每年都要見面，拉近之間的距離 。（圖／記者鄭志宏攝,2017.03.26）

花蓮家扶中心運動會大賽，邀請約180多位認養人、認養童一同參與，許多認養人都是第一次看到自己的認養童，場面倍感溫馨，其中更有三位高齡八十多歲，不辭辛勞的搭長途車程參與活動，希望親身給予孩童鼓勵及加油，並感受社會溫暖。

83歲的曾桂香奶奶，擔任認養人已長達15年以上。她說，過去認養的孩子皆已長大，今年認養的孩子尚未見過面，所以就與認養童許下承諾，一定會來見他一次，由於曾奶奶的義舉，讓她的兒子、女兒也想傳承媽媽的善心，也成為了花蓮家扶認養人，延續這最溫暖的緣份。

除了許多善心民眾協助家扶孩子成長外，家扶中心不少社工也為認養人，社工蘇炫儒自十四歲起即擔任認養人，已達20年之久，他將自己的零用錢、過年紅包錢存下，做為每月認養費用。他說，媽媽也是認養人，並為家扶兒保之友，自小看著母親助人的善舉，而受到啟發，跟隨母親腳步加入助人行列。身為社工也為認養人，讓他更能感受認養服務的重要，他感性的說，認養服務讓彼此間多了一份陪伴的力量，也讓需要的孩子可以安心成長。

此外，也有認養人過去為認養童，該中心有社工過去曾受幫助達15年之久，現他為認養人之一。他說，年幼時曾參加相見歡，認養人給予很多溫暖，並且參與認養人婚禮，讓他深受感動，出社會工作後即成為認養人，希望回饋社會。卻也因他是家中唯一工作人口，不時感覺經濟沈重，曾一度無力繳付經費，但他依然堅持每月1000元扶助孩子成長，希望將當時認養人給予他的感動，傳遞給下一位認養童。

一年一度的相見歡活動，讓認養人和認養童拉近距離，今年度以「鳥羽花鑲」為題，象徵著認養人豐厚孩子羽翼，使孩子成長更為順遂，長大後可以展翅高飛。在運動大賽中，多個趣味遊戲，認養人擔任孩子最佳啦啦隊，一旁高呼為孩童加油，更有認養人成為孩子智庫團隊，時時提供解答與技巧，合作無間勝任關卡。

▲一年一度的相見歡活動，讓認養人和認養童拉近距離，今年度以「鳥羽花鑲」為題，象徵著認養人豐厚孩子羽翼，使孩子成長更為順遂 。（圖／記者鄭志宏攝,2017.03.26）